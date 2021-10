Meno di un mese al via delle Atp Finals, torneo che chiuderà la stagione tennistica, in programma dal 14 al 21 novembre. Al Pala Alpitour di Torino, struttura che ospiterà l'evento, sono già cominciati i lavori di allestimento. Le Atp Finals saranno in diretta su Sky Sport

È già scattato il countdown verso le Atp Finals 2021. L'evento che chiuderà la stagione tennistica si terrà quest'anno e fino al 2025 a Torino, con Sky Sport che trasmetterà tutte le emozioni del torneo. Appuntamento fissato dal 14 al 21 novembre, ma l'attesa cresce e al Pala Alpitour sono cominciati i lavori di allestimento per organizzare al meglio la manifestazione sportiva. Lavori in corso, come quelli per completare il tabellone degli 8 che parteciperanno alle Atp Finals. Aritmeticamente quattro posti sono già assegnatI a Djokovic, Medvedev, Tsitsipas e Alexander Zverev, anche il serbo non ha ancora confermato la sua presenza, mentre sono a un passo dalla qualificazione al torneo Rublev e il nostro Matteo Berrettini. Discorso diverso, invece, per Sinner che ha bisogno di ottimi risultati nei prossimi tornei Atp (250 di Anversa, 500 di Vienna e il Masters 1000 di Parigi-Bercy) per rientrare in uno degli ultimi due posti a disposizione, visto il forfait di Rafa Nadal.Nei prossimi giorni conosceremo gli ultimi nomi che saranno protagonisti a Torino.