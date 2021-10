Cameron Norrie è il primo finalista di Indian Wells, penultimo Masters della stagione, in corso sul cemento della California. Il britannico, 21^ testa di serie del seeding, ha superato 6-2, 6-4 Grigor Dimitrov (23 del tabellone) e unico tra i migliori quattro ad aver già assaggiato una semifinale in un 1000. Primo set senza storia, con tre break subiti dal bulgaro, Maetstro alle Finals 2017, che cede 6-2 senza appello. Sotto gli occhi di Charlize Theron, più equilibrato il secondo parziale, con il britannico che non trema nel finale e chiude i conti in un'ora e 23' di gioco. Norrie, alla prima finale Masters della carriera, accorcia notevolmente le distanze da Jannik Sinner nella 'Race to Torino', con l'azzurro ora lontano appena 155 punti. In caso di successo nel torneo, il britannico passerebbe l'altoatesino mettendosi alle spalle di Hurkacz. Nella seconda semifinale si sfidano Basilashvili e Fritz, altri due debuttanti a questi livelli in un Masters 1000. La finale è in programma nella notte tra domenica e lunedì in diretta su Sky dall'1.