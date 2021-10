Super mercoledì a Vienna: ben 5 italiani in campo

Italiani protagonisti nel mercoledì dell'Atp 500 di Vienna su Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis. Scenderanno in campo tutti i giocatori convocati da Volandri per la Coppa Davis in programma a novembre. Sul campo centrale Sinner-Opelka, Musetti-Monfils e Berrettini-Basilashvili. Sul Glaubandich Court le sfide Sonego-Koepfer e Fognini-Schwartzman. Da non perdere Murray-Alcaraz, un match che promette spettacolo

Tutta la squadra azzurra di Coppa Davis in campo nel mercoledì dell'Atp 500 di Vienna da seguire in diretta su Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis. Sul campo centrale Jannik Sinner, reduce dal successo nell'Atp 250 di Anversa, se la vedrà con lo statunitense Reilly Opelka per continuare la sua rincorsa alle Atp Finals in programma a Torino il prossimo mese. A seguire tocca alla wild card Lorenzo Musetti, opposto al francese Gael Monfils. Chiude il programma sul centrale Matteo Berrettini, già aritmeticamente qualificato per le Finals, che affronterà il georgiano Nikoloz Basilashvili. Sul Glaubandich Court scenderanno in campo Lorenzo Sonego e Fabio Fognini. Il primo se la vedrà contro il lucky loser tedesco Dominik Koepfer, ripescato dopo aver perso contro Gianluca Mager nell’ultimo turno di qualificazioni. Il secondo sfiderà Diego Schwartzman, sconfitto da Sinner nella finale ad Anversa la scorsa settimana.

Il programma su Sky Sport

Glaubandich Court: Diretta Sky Sport Tennis

ore 13.00 (dopo match di doppio che comincia alle 12.00)

SONEGO – KOEPFER (commento Tavelli-Golarsa)

a seguire

FOGNINI – SCHWARTZMAN (commento Tavelli-Golarsa)

Centre Court: Diretta Sky Sport Uno (+Sky Sport Tennis dopo Fognini)



ore 14.00

OPELKA – SINNER (commento Pero-Garrone)

a seguire

MONFILS – MUSETTI (commento Pero-Garrone)

non prima delle 17.30

MURRAY – ALCARAZ (commento Boschetto-Pescosolido)

a seguire

BASILASHVILI – BERRETTINI (commento Boschetto-Pescosolido)