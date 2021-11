Si chiude il programma di round robin con l'ultima giornata del Girone Verde. Se Djokovic-Norrie vale solo ai fini dello spettacolo, Rublev-Ruud è invece un autentico quarto di finale: chi vince va in semifinale a sfidare Medvedev. I match in diretta su Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis

Sesta giornata delle Atp Finals, che quest'anno si disputano per la prima volta in Italia e più precisamente al PalaAlpitour di Torino. Tutto il torneo è in diretta su Sky Sport.