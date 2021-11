Pierre-Hugues Herbert e Nicolas Mahut conquistano il titolo del doppio alle ATP Finals di Torino: si tratta del secondo trionfo negli ultimi tre anni. La coppia francese ha superato in finale Rajeev Ram e Joe Salisbury con i parziali di 6-4, 7-6 in un'ora e 32' di gioco. Per il duo transalpino si tratta del 20° successo in carriera, il terzo del 2021 in cui spicca anche il Roland Garros

