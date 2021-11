La tennista cinese Peng Shuai è tornata a parlare e lo ha fatto in videoconferenza con il presidente del Comitato olimpico internazionale Bach rassicurandolo sulle sue condizioni: "Sto bene e sono al sicuro". Dopo giorni di preoccupazione per la sua scomparsa a seguito delle denunce di abusi sessuali da parte dell'ex vicepremier di Pechino, Zang Ghaoli. Lo riferisce una nota del Cio

Un giallo che con il passare delle settimane ha assunto i contorni di una telenovela. Peng Shuai, la 35enne tennista cinese che dai primi di novembre era sparita dal mondo reale e anche da quello dei social è tornata a mostrarsi. Lo ha fatto con una videochiamata al presidente del Cio Thomas Bach al quale avrebbe detto di essere al sicuro e soprattutto di stare bene e di volere rispetto per la sua privacy.

Sparita dopo una denuncia di stupro contro l'ex vicepremier cinese

A riportare un po' di serenità una nota del Cio che fa tirare un sospiro di sollievo all'intero mondo del tennis e non solo che nelle ultime ore aveva intensificato gli appelli per invitare la Peng Shuai a uscire allo scoperto per chiarire la sua situazione. L'ultimo in ordine di tempo a chiedere chiarimenti alla Cina era stato il ministro degli esteri francese Jean-Yves Le Drian che ha fatto seguito alle tante voci sportive messe in moto dall'hashtag #WhereIsPengShuai diventato virale sui social media portando anche a numerose richieste di boicottaggio dei Giochi olimpici invernali di Pechino 2022. Né Zhang Gaoli, vicepremier dal 2013 al 2018 e accusato di stupro da Peng Shuai, né il governo cinese hanno commentato le accuse della tennista, mentre il post di denuncia della campionessa era stato subito rimosso e l'argomento tolto dalla discussione su Internet in Cina