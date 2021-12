Piccoli grandi campioni: Sinner diventa un fumetto

Il giovane tennista diventa un fumetto e si racconta in un manuale illustrato del tennis ricco di aneddoti e consigli. “Piccoli grandi campioni” uscirà nella primavera del 2022 per Panini Comics

Game, set, match! Nella primavera del 2022 arriverà in libreria e fumetteria per Panini Comics "Piccoli grandi campioni", il manuale illustrato del tennis di Jannik Sinner. Il giovane campione mondiale entrato nella Top 10 ATP sarà il protagonista assoluto di questo volume che, oltre a dispensare consigli tecnici per approcciare il campo, racconterà alcuni degli aneddoti più curiosi dei suoi primi anni di carriera. E, per la prima volta, si scoprirà una versione inedita del campione: grazie alle illustrazioni realizzate da Alessandra Patanè, Jannik Sinner diventa un personaggio illustrato.