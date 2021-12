Tutto pronto per il ritorno in campo di Rafa Nadal. Gli abbonati Sky potranno rivedere per primi il 35enne campione spagnolo di nuovo con la racchetta in mano nel Mubadala World Tennis Championship, torneo di esibizione che si gioca ad Abu Dhabi dal 16 al 18 dicembre. Nadal non gioca una partita vera dallo scorso agosto quando fu sconfitto sul cemento dal sudafricano Harris al secondo turno del torneo ATP di Washington.

Ha saltato anche Wimbledon e le Olimpiadi

Il 2021 è stato un anno complicato per il campione maiorchino che ha saltato, prima dello stop definitivo di agosto, anche Wimbledon e i giochi Olimpici di Tokyo. A tormentarlo i dolori al piede sinistro che da anni lo condizionano . La scelta di fermarsi è stata dettata dall'esigenza di provare una serie di allenamenti specifici finalizzata ad allungare la carriera dell'ex numero 1 al mondo. Nadal ha già annunciato il ritorno in campo dal 3 gennaio nel torneo Atp 250 di Melbourne che precederà gli Australian Open primo grande appuntamento del 2022