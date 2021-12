Prosegue la marcia di avvicinamento dell'Italia all'Atp Cup, torneo per nazioni al via il 1° gennaio. Sinner è già al lavoro sul campo a Sydney, in attesa dell'esordio dell'Italia il 2 gennaio contro i padroni di casa dell'Australia. Gli Azzurri (in squadra oltre a Sinner, Berrettini, Fognini, Sonego e Bolelli), inseriti nel Gruppo B, sfideranno poi la Francia (che sostituisce l'Austria dopo i ritiri di Thiem e Novak) e la Russia, detentrice del trofeo e trionfatrice della Coppa Davis 2021. Appuntamento su Sky