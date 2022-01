Tennis, Atp Cup: Italia ko contro l'Australia

Gruppo B, l’Italia ko di rimonta con l’Australia

Gli azzurri erano partiti bene con la vittoria di Sinner nel primo singolare. Il ventenne, numero 10 del ranking, ha conquistato la prima vittoria dell’anno sconfiggendo Max Purcell (numero 176 al mondo) con un perentorio 6-1 6-3 e commettendo soltanto 4 errori non forzati in tutto il match. Nel secondo singolare, però, il numero uno azzurro Matteo Berrettini, ha invece perso contro Alex De Minaur, ex numero 15 al mondo oggi scivolato in trentaquattresima posizione. Tornato in campo 49 giorni dopo l’infortunio agli addominali che lo ha costretto a ritirarsi dalle Atp Finals, il venticinquenne romano si è dovuto arrendere al padrone di casa, 6-3 7-6 il punteggio finale, in un match caratterizzato dalle basse percentuali sulla seconda di servizio dell’azzurro e dai pochi punti fatti in risposta, soltanto 15 su 61. Berrettini, che ha bisogno di partite per ritrovare la forma fisica e la continuità della seconda parte di stagione, è tornato in campo per il doppio decisivo, sostituendo Fabio Fognini. Lui e Simone Bolelli hanno perso contro la coppia formata da Peers e Saville, 6-3 7-5. Nel prossimo incontro, gli azzurri affronteranno la Francia, martedì 4 gennaio. (Le partite saranno trasmesse in diretta su SuperTennis, canale 212, e in differita alle 21 su Sky Sport Tennis).