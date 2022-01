Australian Open, Fognini e Bolelli nei quarti del torneo di doppio

Vittoria con brivido per Simone Bolelli e Fabio Fognini negli ottavi del doppio agli Australian Open. Il 36enne di Budrio, n.25 del ranking di specialità e il 34enne di Arma di Taggia, n.93 ATP in doppio, hanno eliminato per 3-6 ,7-6, 6-3 dopo una battaglia di oltre due ore e mezza, il britannico Jamie Murray e il brasiliano Bruno Soares, ottavi favoriti del seeding, vincitori del titolo nel 2016 ed ancora semifinalisti lo scorso anno, dopo aver annullato un match-point sul 6-5 del tie-break del secondo set. La coppia azzurra, reduce dalla finale a Sydney (la nona nel circuito raggiunta insieme) e campioni a Melbourne nel 2015, tornerà in campo non prima di martedì per giocarsi un posto nelle semifinali con i vincenti della sfida in programma lunedì tra gli australiani Dane Sweeny e Li Tu, in tabellone grazie ad una wild card, e la coppia formata dallo statunitense Rajeev Ram e dal britannico Joe Salisbury, seconde teste di serie del torneo, campioni nel 2020 ed ancora finalisti nella passata edizione.