Non è in Australia a difendere il titolo e sarà sempre più difficile vederlo nei principali tornei del circuito da non vaccinato. Ma il nome di Novak Djokovic compare nella entry list del torneo Atp 500 di Dubai, che avrà luogo negli Emirati Arabi dal 21 al 26 febbraio. L’elenco di partecipanti è stato pubblicato. Si tratta di un atto formale e il giocatore serbo nei prossimi giorni potrà confermare o no la sua presenza, ma secondo le leggi vigenti negli Emirati arabi, il numero uno al mondo, in quanto positivo al covid negli ultimi sei mesi, pur da non vaccinato, puó richiedere l’esenzione medica per cercare di conquistare per la sesta volta il trofeo ai Duty Free Tennis Championships, torneo di cui è stato campione la prima volta nel 2009, l’ultima nel 2020. Djokovic che non giocando in Australia non potrà difendere i duemila punti conquistati l’anno scorso, per rimanere il numero uno al mondo ha bisogno di guadagnare nuovi punti e quindi di partecipare ai tornei. Non essendo vaccinato non potrà iscriversi ai tornei Atp 1000 di Indian Wells e Miami, in programma rispettivamente dal 7 al 20 marzo e dal 21 al 3 aprile, che sono gli unici appuntamenti di prestigio in programma a marzo. Resta ancora da chiarire la sua partecipazione al Roland Garros, con le nuove regole del governo francese, l’esenzione medica che non gli è bastata per giocare in Australia, in Francia potrebbe permettergli di giocare essendo ancora validi, anche se per poco i sei mesi. Da quel momento in poi sarà sempre più difficile continuare a giocare se non sceglierà di vaccinarsi.