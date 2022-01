“Novak Djokovic guiderà un'incredibile formazione dei migliori giocatori al mondo il prossimo mese, quando il torneo maschile del Dubai Duty Free Tennis Championships celebrerà il suo trentesimo anniversario”. Anche il sito del torneo Atp 500 degli Emirati Arabi lo conferma, il numero uno al mondo tornerà in campo il 21 febbraio per difendere la prima posizione nel ranking, al momento insidiata da Daniil Mesdvedev, in semifinale agli Australian Open. “Siamo felici di accogliere così tanti top player", ha affermato Colm McLoughlin, vicepresidente dell’evento. "E siamo lieti di rivedere Novak a Dubai per la dodicesima volta, quando cercherà il suo sesto titolo e gli auguriamo buona fortuna". A differenza di molti suoi colleghi Novak Djokovic non è a Melbourne a difendere il titolo nel primo Slam dell’anno, poichè il governo australiano gli ha cancellato il visto per motivi di ordine pubblico. Il serbo, non vaccinato, aveva ottenuto l’esenzione medica per poter giocare in quanto positivo al Covid-19 nel mese di dicembre. A Dubai, in programma dal 21 al 26 potrà giocare in forza della stessa esenzione, che avrà valore per sei mesi e quindi gli consentirebbe di giocare e difendere il titolo anche al Roland Garros se continuano ad essere vigenti le attuali norme. Oltre a Djokovic, nella entry list del torneo arabo ci sono anche Andrey Rublev, Felix Auger-Aliassime, Jannik Sinner, Denis Shapovalov, il campione uscente Aslan Karatsev, Gael Monfils. “Possiamo dunque aspettarci due settimane di fantastico tennis, tra maschile e femminile” ha detto il direttore Salah Tahlak. Al momento manca solo la conferma ufficiale di Djokovic. Nei giorni scorsi, il numero uno al mondo dopo essere stato espulso dall’Australia, è tornato a casa sua a Belgrado, dove ha iniziato ad allenarsi per la nuova stagione, che per lui deve ancora cominciare.