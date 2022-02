Peng Shuai ribadisce: "Non ho mai subito violenze"

Peng Shuai ricompare e in un'intervista a L'Equipe da una stanza d'albergo a Pechino, scortata da Wang Kan, capo del Comitato olimpico cinese, e ribadisce la marcia indietro sulle accuse di abusi sessuali contro l'ex vicepremier Zhang Gaoli, mostrando gratitudine a quanti hanno espresso preoccupazione per il suo benessere negli ultimi tre mesi, pur non comprendendone le ragioni. "Prima di tutto vorrei ringraziare i giocatori ATP e WTA, tutti gli atleti e le personalità in gran numero che si sono preoccupate per me", ha detto Peng. "Ma non pensavo ci sarebbe stata una tale preoccupazione e vorrei sapere: perché tale preoccupazione?". "Non sono mai scomparsa, tutti potevano vedermi", ha aggiunto Peng, a colloquio con un media occidentale per la prima volta dalla sua ricomparsa pubblica e dal tumulto causato dal messaggio del 2 novembre (rimosso dopo mezz'ora) sui social di denuncia degli abusi sessuali subiti dall'ex vicepremier Zhang Gaoli. "Cos'è successo? Ho già risposto a questa domanda, durante un'intervista a Shanghai oltre che tramite un'e-mail alla WTA e in altri casi. Questo post ha dato origine a un enorme malinteso da parte del mondo esterno. Spero che non si distorca più il suo significato. E spero anche che non si aggiunga altro clamore", ha precisato la tennista, ex numero uno al mondiale di doppio. "Non sono mai scomparsa. E' solo che molte persone mi hanno mandato messaggi ed era del tutto impossibile rispondere a così tanti messaggi. E io non ho mai detto che qualcuno mi avesse aggredito sessualmente", ha aggiunto Peng spiegando di aver cancellato il post su Weibo, il Twitter in mandarino, perché lo "voleva" lei e che il motivo della sua mancanza di comunicazione con la WTA era un malfunzionamento del computer. "Con i miei amici più cari sono sempre rimasta in stretto contatto. Ho discusso con loro, ho risposto alle loro e-mail, ho discusso anche con la WTA", mentre è sempre meglio non mescolare sport e politica, un tema dei messaggi del governo cinese durante la saga. "Vorrei dire prima di tutto che i sentimenti, lo sport e la politica sono tre cose ben distinte. I miei problemi sentimentali, la mia vita privata, non devono essere coinvolti nello sport e nella politica. E lo sport non deve essere politicizzato perché, quando lo è, il più delle volte equivale a voltare le spalle allo spirito olimpico e va contro la volontà del mondo dello sport e degli atleti", ha continuato.