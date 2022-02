Novak Djokovic è nella entry list dell’Atp1000 di Indian Wells, il torneo statunitense che comincerà lunedì 7 marzo e che il giocatore serbo ha vinto cinque volte. Il regolamento del torneo richiede che tutti coloro che accederanno al Tennis Garden dovranno essere completamente vaccinati. Come si legge in un comunicato emanato dagli organizzatori dell’evento le linee guida sono regolate dai protocolli e dalle restrizioni stabilite dal governo statunitense in merito allo stato di vaccinazione dei viaggiatori internazionali. Il governo statunitense richiede a tutti coloro che arrivano nel territorio di essere completamente vaccinati, ci sono solo poche eccezioni per cui è possibile richiedere l’esenzione e riguardano persone in viaggio diplomatico, persone sotto i diciotto anni, persone il cui ingresso negli Stati Uniti è nell’interesse nazionale, persone che dimostrano di avere controindicazioni mediche alla somministrazione del vaccino. Qualche settimana fa, Daniel Müksch, il biografo ufficiale di Novak Djokovic, intervenendo A Sport und Talk, una trasmissione della tv austriaca Servus Tv, aveva dichiarato che il numero uno al mondo potrebbe essersi infine deciso a vaccinarsi dopo essere stato espulso dall’Australia e impossibilitato a difendere il titolo agli Australian Open. Al momento Djokovic risulta iscritto anche all’Atp 500 di Dubai. L’ingresso negli Emirati Arabi, in questo caso gli sarebbe consentito poiché, in quanto positivo al Covid negli ultimi sei mesi, avrebbe diritto all’esenzione medica.