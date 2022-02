Fonte Sky: Sinner-Piatti verso la separazione

Secondo le informazioni raccolte dalla nostra redazione, le strade di Jannik Sinner e del suo allenatore Riccardo Piatti stanno per dividersi. La decisione della separazione, che avverrà con grande civiltà, è maturata in Australia e verrà resa nota nei prossimi giorni. Sinner sarà impegnato a Dubai, torneo al via il prossimo 21 febbraio, che Sky trasmetterà così come quello di Rio (presente Berrettini), al via il 14 febbraio

Le strade di Jannik Sinner e del suo allenatore, Riccardo Piatti, stanno per dividersi. Se ci trovassimo in altri contesti, parleremmo in questo momento di "pausa di riflessione", che però prelude ad una separazione, che certamente avverrà con grande civiltà come è nelle corde di entrambi i protagonisti. La decisione, maturata ad inizio stagione in Australia, verrà con tutta probabilità resa nota nei prossimi giorni, al termine delle ultime considerazioni che stanno ancora facendo il giocatore e il team che finora l’ha sempre seguito. L’intenzione è quella di chiudere il rapporto nella massima correttezza, ma anche senza trascinare oltre una situazione che pare già piuttosto delineata. Non è ancora noto a chi si affiderà Sinner per proseguire la stagione. Ricordiamo che Sinner, che non ha partecipato a causa del Covid al torneo di Rotterdam, è in tabellone a Dubai, torneo che comincerà lunedì 21 febbraio, che Sky trasmetterà come quello di Rio, dove sarà invece in campo Berrettini dal 14 febbraio. Vi continueremo a dare aggiornamenti sul futuro del giovane talento azzurro, in attesa di avere i primi riscontri ufficiali sia sul fronte Sinner, sia dal team Piatti.