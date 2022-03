Dopo Zverev, cade un altro grande favorito per la vittoria a Indian Wells: il n°1 del mondo, Medvedev è stato sconfitto dal francese Monfils e da lunedì lascerà la vetta della classifica a Djokovic. Avanti il classe 2003 Alcaraz, che lascia appena due giochi al connazionale Bautista Agut. Ora Nadal-Evans in diretta su Sky Sport Tennis

Clamoroso a Indian Wells, dove cade il n°1 del mondo e prima testa di serie, Daniil Medvedev. Il russo (che gioca sotto bandiera neutrale dopo le sanzioni internazionali legate alla guerra) ha ceduto al francese Gael Monfils, vittorioso in rimonta 6-4, 3-6, 6-1. A causa di questa sconfitta, Medvedev è già sicuro di lasciare da lunedì il trono del ranking mondiale, su cui si accomoderà nuovamente Novak Djokovic, assente in California non essendo vaccinato contro il Covid-19. Avanti Carlos Alcaraz: lo spagnolo classe 2003 si è liberato in poco più di un'ora del connazionale Roberto Bautista Agut, 15^ testa di serie del seeding, a cui ha concesso la miseria di due giochi.