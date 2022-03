Jannik Sinner agli ottavi di Indian Wells per la seconda volta in carriera: il 20enne altoatesino si libera in tre set del francese Bonzi, superato nonostante alcuni evidenti problemi fisici. Mercoledì affronterà l'australiano Kyrgios. Per chi non ha fatto le ore piccole, potete rivedere il match in replica su Sky Sport Tennis alle 11.30 o alle 15.30. Questa sera Berrettini in campo contro Harris: diretta dalle 19 su Sky

