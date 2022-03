Grande serata di tennis su Sky Sport. I due ottavi di finale con gli azzurri protagonisti saranno in diretta su Sky Sport Tennis a partire dalle 19, con liveblog sul nostro sito con cronaca e aggiornamenti. Alle 19 sul Court 2, Matteo Berrettini sfida il serbo Miomir Kecmanovic, n. 61 del ranking, che nel deserto californiano vanta i quarti raggiunti nel 2019 (fermato poi dal canadese Raonic). Tra Matteo ed il 22enne di Belgrado non ci sono precedenti. A seguire torna in campo Jannik Sinner. Il n°10 del mondo sfida l’australiano Nick Kyrgios, n.132 ATP, in gara grazie ad una wild card. Tra Sinner ed il 26enne di Canberra non ci sono precedenti.