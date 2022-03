Nadal-Alcaraz, il re sfida il suo erede

La prima semifinale di Indian Wells è il derby spagnolo tra Rafa Nadal e Carlos Alcaraz. 17 anni di differenza per un match che promette spettacolo. Diretta su Sky Sport Tennis non prima delle 22.30 (alle 21.00 la sfida tra Rublev e Fritz)

Il Re contro il suo erede. La leggenda contro il futuro n.1. Nadal contro Alcaraz già oggi vale per valori tecnici una finale in una prova dello Slam ed è probabile che lo sia nella prossima edizione del Roland Garros. 36 e 19 anni. Classe '86 e '2003. 17 anni di differenza.

Il confronto generazionale che è un meraviglioso viaggio nel tempo tra passato, presente e futuro. Tra chi ha dominato per vent'anni il tennis mondiale e chi ha già prenotato il prossimo decennio.

21 Slam da una parte e dall'altra chi insegue la sua prima finale in un Masters 1000.

Un derby spagnolo in campo e all'angolo: Rafa allenato dall'ex n.1 maiorchino Carlos Moya, Alcaraz seguito dall'altro ex n.1 Juan Carlos Ferrero.

In campo contenuti tecnici altissimi. Un diritto da 10 per entrambi: più rotazione al veleno per Rafa, più velocità e potenza devastante nel pugno da ko di Carlos. Completezza in ogni settore del gioco e capacità mentale di rimanere aggrappati a ogni punto. Assistiti da una qualità atletica immensa che eleva ai massimi livelli anche la capacità di coprire il campo. Umiltà, atteggiamento giusto, spirito di sacrificio e correttezza: anche in questi valori Nadal si rivede in lui a 19 anni. Mentre Alcaraz lavora e sogna sperando di avvicinarsi un giorno a lui.

Il precedente a Madrid nel 2021

L'unico precedente risale allo scorso maggio, torneo sulla terra a Madrid nel giorno del 18esimo compleanno di Alcaraz. Finì 6-1 6-2 per Rafa, con lo sfidante ancora troppo emozionato e in soggezione davanti all'idolo. Potrà stasera Alcaraz battere per la prima volta Nadal? Difficile, ma ora più possibile. Da allora è passato quasi un anno. Il giovane è cresciuto, ha preso fiducia ed è salito nel frattempo al n.19. Mentre Nadal è addirittura imbattuto nel 2022, reduce da 19 partite vinte di fila. Di sicuro sarà un match che si preannuncia indimenticabile con un verdetto attesissimo. Sapere quanto manca per battere la leggenda o se il nuovo fenomeno è già pronto per farlo.

I voti ai giocatori di Angelo Mangiante

Diritto: Nadal 10, Alcaraz 10

Nadal 10, Alcaraz 10 Rovescio: Nadal 9, Alcaraz 8,5

Nadal 9, Alcaraz 8,5 Volèe: Nadal 8, Alcaraz7

Nadal 8, Alcaraz7 Servizio: Nadal 8, Alcaraz 8

Nadal 8, Alcaraz 8 Risposta: Nadal 9, Alcaraz 8

Nadal 9, Alcaraz 8 Tattica: Nadal 10, Alcaraz 8

Nadal 10, Alcaraz 8 Fisico: Nadal 10, Alcaraz 9

Nadal 10, Alcaraz 9 Testa: Nadal 10, Alcaraz 9

Il programma delle semifinali su Sky Sport Tennis (Sky Sport Uno dalle 23.15)