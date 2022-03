Nadal, frattura da stress: stop di 4-6 settimane

Brutte notizie per Rafa Nadal. Le difficoltà mostrate durante la finale di Indian Wells persa contro Fritz hanno avuto una conferma diretta dopo un consulto medico a Barcellona. Lo spagnolo soffre di una frattura da stress del 3° arco costale sinistro. Per lui uno stop di 4-6 settimane.

Un consulto approfondito a Barcellona dal suo medico di fiducia Angel Ruiz Cotorro ha portato al responso che più si temeva: Rafa Nadal è alle prese con una frattura da stress del terzo arco costale sinistro sofferta nella semifinale di Indian Wells contro Alcaraz. Per lui sarà necessario uno stop di almeno un mese che però potrebbe protrarsi fino a 6 settimane . Di sicuro salterà il torneo di Montecarlo e anche quello di Barcellona

A Indian Wells problemi respiratori nella finale persa

Nadal aveva stretto i denti nella finale di Indian Wells persa contro Fritz, prima sconfitta per lui nel 2022, ma il dolore era stato molto forte impedendogli di respirare al meglio. Adesso lo spagnolo è costretto a fermarsi nel momento migliore della stagione sulla terra. Per la data di rientro si può ipotizzare il torneo di Madrid o ancora più facilmente gli Internazionali di Roma. "Ho sempre avuto uno spirito combattivo, quello che farò sarà lavorare sodo per riprendermi" Queste le parole di Nadal su Twitter