Italy Major Premier Padel, le gare di oggi su Sky

Ieri esordio con sconfitta al Foro Italico per due coppie italiane ammesse con wild card, oggi live su Sky Sport dalle ore 18 da non perdere Cattaneo-Sinicropi vs Lovascio-Oria Ortega e Patiniotis-Diaz vs Perino-Rivera

Prosegue il programma al Foro Italico per Italy Major Premier Padel. Ieri sono iniziati gli incontri del tabellone principale e si sono visti in campo i primi big. Mike Yanguas e Coki Nieto hanno regalato grandi giocate al pubblico presente sugli spalti dei campi secondari mentre sul centrale, allestito all'interno della Grand Stand Arena, sono scese in campo due delle coppie italiane ammesse con wild card. Lorenzo Di Giovanni e Federico Beltrami sono usciti sconfitti per 6/3 6/4 contro la coppia spagnola Munoz-Ayats dopo un match giocato comunque ad un buon livello mentre Simone Cremona e Marco Cassetta sono andati molto vicini a vincere un set contro Ernesto Moreno e Miguel Sobles: 7/6 6/2 il risultato in favore della coppia avversaria. A chiudere il programma serale sono stati invece Ivan Ramirez e Alex Arroyo, una coppia giovane e già molto quotata che ha impiegato un set per trovare il ritmo giusto per poi piegare abbastanza agevolmente Toni Bueno e Marc Quilez con il punteggio di 3/6 6/1 6/2.