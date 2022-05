L'azzurro, assente dal 16 marzo a causa di un intervento alla mano destra, rientrerà in campo nel torneo tedesco, in programma dal 6 al 12 giugno. "La stagione su erba richiede una grande preparazione, specialmente in vista di Wimbledon" ha spiegato Berrettini. Nella entry list di Stoccarda anche Sonego e Musetti

Matteo Berrettini sta per tornare in campo. Quasi tre mesi dopo l'ultimo match ufficiale (16 marzo 2022 a Indian Wells contro Kecmanovic), l'azzurro rientrerà nell'ATP 250 di Stoccarda, su erba, in programma dal 6 al 12 giugno. Ad annunciarlo è stato lo stesso giocatore sui social del torneo: "Sono felice di annunciare che tornerò a Stoccarda per la prima volta dal 2019. Non vedo l'ora di prendere parte al torneo. La stagione su erba richiede una grande preparazione, specialmente in vista di Wimbledon". Berrettini ha rinunciato alla stagione sul rosso visto che lo scorso 29 marzo si è sottoposto a un intervento chirurgico alla mano destra. "Andrò direttamente sull'erba, non voglio prendere rischi" aveva spiegato l'azzurro, scivolato al n° 10 della classifica ATP.