Djokovic e Nadal agli ottavi senza difficoltà

Non sprecare energie. Era questo l'obiettivo di Nole Djokovic e Rafa Nadal nel terzo turno del Roland Garros e ci sono riusciti. Il serbo e lo spagnolo (che potrebbero ritrovarsi contro ai quarti) si sono qualificati per gli ottavi di finale dello slam parigino senza alcuna difficoltà. Il n° 1 al mondo, impegnato sul Philippe Chatrier, ha battuto lo sloveno Aljaz Bedene, n° 195 del ranking ATP: 6-3, 6-3, 6-2 il punteggio finale in un'ora e 44 minuti. Un incontro gestito benissimo da Djokovic, apparso in grande spolvero. Il serbo affronterà agli ottavi Diego Schwartzman che ha piegato in tre set Grigor Dimitrov. Sarà la settima sfida tra i due (bilancio 6-0 per Nole) che cinque anni dopo giocheranno di nuovo contro a Parigi (in quel caso, nel 2017, Djokovic vinse in cinque set dopo 3 ore e 22 minuti).

Nessuna difficoltà anche per Nadal che ha superato l'olandese Botic Van De Zandschulp, n° 29 della classifica mondiale: 6-3, 6-2, 6-4 il risultato in poco più di 2 ore di gioco. Prestazione solida dello spagnolo che ha concesso qualcosa solo negli ultimi game del terzo set, quando Van De Zandschulp ha recuperato uno dei due break di svantaggio. Troppo tardi, però, per impensierire Nadal che nel prossimo turno giocherà contro il canadese Felix Auger-Aliassime.