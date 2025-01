Scena incredibile durante il quarto di finale tra Zverev e Paul. Nel secondo set uno scambio viene interrotto per colpa di una piuma in campo: decisione che lascia incredulo il tedesco. Il torneo è in diretta su Eurosport, canali 210 e 211 del telecomando Sky e in streaming su NOW

Il primo ad aggiudicarsi l'accesso alle semifinali degli Australian Open è stato Zverev che ha battuto ed eliminato in quattro set Paul. Oltre ai tanti colpi vincenti in campo, però, quello che ha catturato l'attenzione è stato in particolare la scena del litigio verbale tra il tedesco e il giudice di sedia per colpa... di una piuma. È necessario contestualizzare il momento dell'episodio, per comprendere almeno il livello di tensione percepita: è il secondo set (il primo l'ha vinto Sascha) e lo statunitense è al servizio per portarsi sul parziale di 5-2 e, dopo un lungo scambio sul 40-40, il gioco viene interrotto. Il motivo è proprio la caduta in campo di una piuma, oggetto che l'arbitro individua come disturbante nella dinamica del match: Zverev è incredulo davanti alla decisione del giudice di sedia e comincia una lunga discussione con lui.