Nove anni dopo Sara Errani c’è di nuovo un’azzurra in semifinale al Roland Garros: Martina Trevisan, che giovedì chiederà strada alla statunitense Coco Gauff, 18^ testa di serie del seeding. La fiorentina è la quinta italiana al penultimo atto del Major francese proprio dopo Errani (2012-2013), Schiavone (2010 quando trionfò e 2011), Ullstein Bossi (1949) e Lazzarino (1954). Martina è anche l’ottava azzurra di sempre in semifinale in uno Slam, la quinta nell’Era Open dopo Schiavone, Errani Pennetta e Vinci. Per lei in arrivo un “best ranking” da favola, al numero 26.