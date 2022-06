Matteo Berrettini in campo a Stoccarda nella finale del 'Boss Open', torneo ATP 250 che si chiude sull'erba tedesca. Domenica alle 15 sfiderà Andy Murray per centrare il primo titolo della stagione. Il match in diretta su Sky Sport Tennis e in streaming su NOW Condividi

Matteo Berrettini è tornato in finale al “Boss Open”, torneo ATP 250 che si sta avviando alle battute conclusive sui campi in erba di Stoccarda, in Germania. Il 26enne romano, n.10 del ranking e secondo favorito del seeding, vincitore di questo torneo nel 2019, sfiderà domenica alle ore 15 il britannico Andy Murray, n.68 del ranking. Domenica in finale, la nona in carriera, la quarta sull’erba, Berrettini si giocherà il titolo (il sesto complessivo) al rientro dall'infortunio alla mano che lo aveva fermato a Indian Wells.

Berrettini-Murray, i precedenti Domenica il romano affronta il britannico Andy Murray, che in semifinale ha battuto 76 62, in un’ora e 32 minuti di gioco, l’australiano Nick Kyrgios, n.78 ATP. Uno pari il bilancio dei precedenti tra Matteo ed il 35enne di Dunblane, alla 70^ finale in carriera (46 i trofei già messi in bacheca): lo scozzese si è imposto in due tie-break al primo turno sul cemento di Pechino nel 2019, l’azzurro ha vinto in due set negli ottavi sull’erba del Queen’s lo scorso anno.