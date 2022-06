Con un messaggio su Instagram la statunitense ha fatto sapere che prenderà parte ai prossimi Championships: l'ex numero uno del mondo, sei volte vincitrice all'All England Club, è assente dal campo di gioco proprio dall'edizione scorsa di Wimbledon, quando si ritirò in lacrime al primo turno contro Aliaksandra Sasnovich per un problema alla coscia destra

Un'immagine ravvicinata delle sue scarpe sull'erba, con la borsa delle racchette sullo sfondo. E una data: 2022. Con questo messaggio su Instagram Serena Williams ha annunciato che prenderà parte al prossimo torneo di Wimbledon in programma da lunedì 27 giugno a domenica 10 luglio (e in diretta su Sky Sport). La tennista statunitense, sei volte vincitrice sull'erba di Church Road, è assente sui campi di gioco da un anno. L'ultima apparizione? Proprio ai Championships nel 2021.

Il ritiro in lacrime nella scorsa edizione

L'ultima immagine di Serena Williams con in mano una racchetta è di dodici mesi fa, in lacrime al primo turno contro Aliaksandra Sasnovich. La vistosa fasciatura alla coscia destra, il dolore e poi la commozione dopo aver capito di non poter proseguire il match. Da allora non è più scesa in campo. Una lunga pausa per chiudere il cerchio. Da Wimbledon a Wimbledon, 365 giorni dopo. A 40 anni Serena è pronta a tornare. E a stupire ancora.