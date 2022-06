Gli atleti russi e bielorussi potranno partecipare regolarmente ai prossimi US Open di tennis, quarto e ultimo Slam della stagione, in programma a New York dal 29 agosto all'11 settembre. Il campione in carica Daniil Medvedev, potrà dunque giocare, anche se sotto bandiera neutra . Lo hanno comunicato gli organizzatori con una nota. L'annuncio arriva a due settimane dal via di Wimbledon , che invece ha deciso di bandire la presenza dei tennisti russi e bielorussi per via della situazione geopolitica in Ucraina. Proprio per questo motivo, durante lo Slam londinese non verranno assegnati punti dall'ATP.

Il comunicato degli organizzatori

"L'USTA consentirà ai singoli atleti di Russia e Bielorussia di competere negli US Open 2022, ma solo sotto bandiera neutra. Insieme agli altri Grandi Slam, ITF, ATP e WTA, l'USTA, che possiede e gestisce gli US Open, ha precedentemente condannato, e continua a condannare, l'invasione non provocata e ingiusta dell'Ucraina da parte della Russia. L'USTA, in piedi con queste altre entità di tennis, ha sostenuto il divieto delle Federazioni di tennis russa e bielorussa dall'ITF, e quindi tutte le competizioni internazionali a squadre, e la direttiva per i giocatori di quei paesi di giocare sotto una bandiera neutrale quando gareggiano al di fuori dell'internazionale gare a squadre. Riconosciamo che ogni organizzazione ha dovuto fare i conti con circostanze uniche che influenzano le sue decisioni. In base alle nostre circostanze, l'USTA consentirà a tutti i giocatori idonei, indipendentemente dalla nazionalità, di competere agli US Open 2022. L'USTA lavorerà con i giocatori e con entrambi i tour per utilizzare gli US Open come piattaforma per promuovere lo sforzo umanitario del programma "Tennis Plays for Peace". Inoltre, l'USTA introdurrà una serie ampia e completa di iniziative per amplificare gli sforzi umanitari ucraini esistenti, incluso l'impegno a un significativo sostegno finanziario, per i quali i dettagli saranno annunciati a breve".