Il ritorno di Serena Williams a Wimbledon si chiude al 1° turno: la statunitense cede 7-5, 1-6, 7-6 alla francese Harmony Tan, n°115 del ranking WATA, dopo oltre tre ore di partita e dice addio al sogno dello Slam n°24 in carriera. Il torneo in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

