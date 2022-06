Esce di scena anche l'ultima azzurra rimasta in tabellone nel femminile. Begu vince con un doppio 6-4 in un'ora e 21 minuti: al terzo turno sfiderà Ostapenko. Wimbledon è tutto da vivere in diretta su Sky Sport con 9 canali dedicati e in streaming su NOW

Il racconto del match

La partita non è mai stata in discussione. Nel primo set la Cocciaretto è andata subito sotto di un break nel terzo game e ha continuato a essere in affanno al servizio, annullando altre tre palle break, una sul 3-1 e due sul 4-2. La Begu, invece, ha chiuso il primo parziale sul 6-4 in 41 minuti perdendo soltanto sei punti al servizio.

Copione identico nel secondo set: la Cocciaretto ha subito il break in apertura di parziale, mentre la Begu ha continuato a essere inattaccabile nei propri turni di servizio. Sul 4-3 a favore la rumena ha avuto l’unico momento di tentennamento e ha concesso la prima palla break nel match. L’italiana ha sfruttato subito la chance, ma per lei l’illusione di ribaltare la partita non è durata neanche un game. Al momento di mettere la testa avanti per la prima volta nel match, la Cocciaretto è stata di nuovo abbandonata dal servizio e ha subito un nuovo break a zero. La Begu non ha più tremato e ha chiuso la partita terzo match point utile.

Al terzo turno la rumena affronterà la lettone Jelena Ostapenko, testa di serie numero 12 in tabellone. Con l’eliminazione di Elisabetta Cocciaretto non ci sono più italiane in gara a Wimbledon.