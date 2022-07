Dopo il ritiro di Nadal, Wimbledon sceglie il secondo finalista del torneo maschile. Il campione in carica Novak Djokovic affronta l'idolo di casa, il britannico Cameron Norrie. Chi vince sfider domenica Nick Kyrgios. Il match in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e in streaming su NOW. Sul nostro liveblog cronaca e aggiornamenti

