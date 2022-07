Al rientro dopo aver saltato Wimbledon per Covid, Matteo Berrettini si gioca il titolo nell'Atp 250 di Gstaad. Terza finale di fila e undicesima in carriera per l'azzurro, che insegue l'ottavo trionfo. L'ultimo ostacolo è il campione in carica Casper Ruud. Diretta alle 11.30 su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e in streaming su NOW. Disponibile su Sky Go, anche in HD