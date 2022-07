Bronzetti ko in finale a Palermo: vince Begu

Alla prima finale in carriera in un WTA, la riminese perde contro la rumena Irina Begu, n. 6 del seeding, con un doppio 6-2. Bronzetti registra comunque il suo best ranking: sarà n. 65 al mondo

Si interrompe sul più bello il sogno del primo titolo WTA per Lucia Bronzetti ai Palermo Ladies Open. L'azzurra ha perso in finale contro la rumena Irina Begu, n. 6 del seeding e n. 45 al mondo, con un doppio 6-2 in un'ora e 32 minuti di gioco. Una partita sempre nelle mani della rumena, tatticamente perfetta e in grande spolvero sin dalle prime battute. Bronzetti ha cercato di variare il gioco, ma Begu ha sempre tenuto bene lo scambio e accelerato nei momenti giusti. Per la rumena è il quinto titolo WTA in carriera, il primo dal 2017 a oggi.