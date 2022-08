Jannik Sinner eliminato agli ottavi di finale a Montreal dal solito Pablo Carreno Busta, numero 23 del mondo, che dopo aver fatto fuori all'esordio Matteo Berrettini, si libera con un netto 6-2, 6-4 dell'altoatesino. Il torneo in diretta su Sky Sport Tennis, Sky Sport Uno e in streaming su NOW

Jannik Sinner esce di scena agli ottavi del “National Bank Open”, sesto ATP Masters 1000 stagionale, che si sta disputando sul cemento di Montreal. Il 20enne di Sesto Pusteria, n.12 del ranking e settimo favorito del seeding, è stato battuto nettamente da uno scatenato Pablo Carreno Busta, che dopo aver lasciato le briciole all'esordio Matteo Berrettini, ha vinto con i parziali di 6-2, 6-4 dopo un'ora e 24'. Per il 31enne di Gijon, n.23 del ranking, terza vittoria pesante dopo quelle sul romano all’esordio e su Rune al secondo turno (solo tre i game concessi al giovane danese), senza perdere un set. Carreno 'vendica' così la sconfitta rimediata a Miami, in cui l'azzurro gli annullò ben cinque match point. Sinner tornerà in campo la prossima settimana al Masters di Cincinnati (diretta Sky Sport).

Le statistiche del match

Come contro Mannarino, è andata in scena una copia piuttosto sbiadita del miglior Sinner, contro un Carreno da lusso. 5 ace (contro 2 doppi falli) ma solo il 50% di prime in campo ed appena il 44% di punti vinti con la seconda. E 25 gratuiti a fronte di 19 vincenti. Carreno invece ha servito il 65% di prime in campo con il quale ha ottenuto il 78% dei punti oltre ad un 71% di punti vinti anche con la seconda: un ace e un doppio fallo, nessuna palla-break concessa e bilancio in parità tra vincenti e gratuiti (12 a 12).

La cronaca del match

Primo set impeccabile da parte di Carreno che ha strappato la battuta a Jannik già nel terzo game (2-1), replicando poi nel settimo (5-2) prima di chiudere 6-2 grazie anche a un Sinner che ha messo in campo solo una prima su tre. L’azzurro ha migliorato la percentuale di prime in campo nel secondo parziale, ma nel quinto gioco, dopo aver annullato una prima palla-break sulla seconda ha sbagliato un rovescio permettendo a Carreno di salire 3-2. Lo spagnolo ha consolidato il vantaggio (4-2) e lo ha difeso con autorità, chiudendo 6-4 e volando ai quarti, dove sfiderà da favorito il sorprendente britannico Draper.