L'azzurro, in vantaggio di un set, spreca due match point nel secondo e subisce la rimonta di Auger-Aliassime che si impone 2-6, 7-6, 6-1. Ai quarti, il canadese affronterà il croato Coric. Avanti anche Medvedev e Tsitsipas.

Jannik Sinner si ferma tra mille rimpianti al 3° turno del Masters 1000 di Cincinnati, sconfitto 2-6, 7-6, 6-1 da Félix Auger-Aliassime. Era un 'regolamento di conti' tra (ex, ormai) NextGEN: il 21enne di Sesto Pusteria voleva 'vendicarsi' della scoppola (6-1, 6-2) subita qualche mese fa a Madrid e in poco più di un'ora e mezza aveva rimesso le cose a posto in Ohio, strapazzando 6-2 al primo set l'avversario e spingendosi fino a due match point sul 6-5 contro il numero 7 del tabellone. Sembrava (era, effettivamente) un match senza storia, letteralmente dominato dall'altoatesino (n. 10 del seeding) che aveva messo in campo tutto il suo (fantastico) repertorio: risposte profonde, accelerazioni di diritto e smorzate che stavano ubriacando il rivale, che si era tenuto fin lì in piedi affidandosi quasi esclusivamente al servizio. Poi è cominciata un'altra partita...