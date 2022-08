Qualificazioni US Open, otto italiani al 2° turno

Otto vittorie e sei sconfitte. È questo il bilancio parziale per gli italiani nel primo turno di qualificazione agli US Open, in corso a Flushing Meadows. Sugli scudi sono i giovani azzurri, come il romano Flavio Cobolli che ha eliminato il russo Safiullin, n. 101 al mondo e testa di serie n. 6 delle quali, con un doppio 6-4. Vince anche il 19enne Francesco Maestrelli: alla prima volta a New York, il pisano ha eliminato il francese Guinard. Passano il turno anche Marcora, Agamenone (i due si sfideranno giovedì per un posto nel turno decisivo), Passaro, Brancaccio, Bonadio e Travaglia. Fuori, invece, Pellegrino, Zeppieri, Nardi, Mager, Moroni e Vavassori.