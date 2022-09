Italia in campo con la Svezia a Bologna nel 3° e ultimo turno del girone A di Coppa Davis. Apre Berrettini-E. Ymer, poi Sinner contro M. Ymer. Chiude il doppio. Azzurri già matematicamente qualificati alle Finals di Malaga ma a caccia del 1° posto. Il match in diretta su Sky Sport Tennis e in streaming su NOW, sul nostro liveblog cronaca e aggiornamenti