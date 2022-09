Londra è pronta per accogliere l'ultimo ballo di Roger Federer, che lascerà il tennis dopo la Laver Cup 2022. L'ormai consueta sfida tra Europa e Resto del mondo andrà in scena dal 23 al 25 settembre alle O2 Arena e sarà trasmessa in diretta da Eurosport 1, canale 210 Sky e disponibile anche su SkyGo

L'ultimo ballo di Roger Federer nel tennis professionistico si avvicina. Il Maestro svizzero giocherà la Laver Cup 2022, torneo che concluderà la sua lunghissima e inavvicinabile carriera. Si tratta della competizione nata nel 2017 in stile Ryder Cup che vede fronteggiarsi ogni anno i migliori tennisti europei contro quelli del Mondo. Salvo clamorose sorprese, Federer disputerà solo il doppio che chiuderà la prima giornata di venerdì. Vince la squadra che raggiunge per prima i 13 punti, con il punteggio che andrà a salire nel corso del weekend: una vittoria al venerdì varrà 1 punto, al sabato 2 e domenica 3. Per ogni giornata sono in programma tre singolari e un doppio. In caso di parità a quota 12, si giocherà un doppio di spareggio al meglio di un solo set. Si gioca alla O2 Arena di Londra dal 23 al 25 settembre: tutti i match in diretta su Eurosport 1, canale Sky 210 disponibile anche su SkyGo.