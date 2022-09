Rafa Nadal si è ritirato dalla Laver Cup "per ragioni personali", come comunicato dagli organizzatori. Lo spagnolo era arrivato a Londra per disputare il doppio con Federer, ultimo match della carriera di Re Roger. Al posto del maiorchino nel Team Europe giocherà Cameron Norrie

Dopo Roger Federer, il Team Europe di Laver Cup perde un altro pezzo da 90. Rafa Nadal si è infatti ritirato dalla manifestazione "per ragioni personali". Lo hanno comunicato gli organizzatori. Lo spagnolo era arrivato a Londra per giocare il doppio insieme all'amico e rivale, nel suo ultimo match da tennista professionista. Pur senza molta preparazione, come aveva ammesso alla vigilia, Rafa non aveva voluto mancare all'importante appuntamento. Così come Federer, anche Nadal ha chiesto e ottenuto di giocare solo il doppio, in deroga al regolamento che richiede di giocare un singolare e un doppio a ciascun componente della squadra nelle prime due giornate. Al posto dello spagnolo sarà in campo il britannico Cameron Norrie.