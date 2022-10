World Padel Tour, da venerdì su Sky il Menorca Open

Equilibrio è la parola del momento

Le ultime settimane hanno detto che in questo preciso momento non ci sono coppie che dominano né in campo maschile né in campo femminile. Galan e Lebron restano saldamente in testa nel ranking e nella race, ma non vincono un torneo da oltre un mese (Open di Svezia a metà settembre) e nel frattempo abbiamo visto trionfare Belasteguin e Coello per due volte e Navaro e Di Nenno, che hanno stradominato a Santander nel loro ultimo torneo insieme. Carte mescolate anche tra le ragazze, con Josemaria e Sanchez che sono davanti a tutte, ma nelle ultime due tappe di sono imposte Gonzalez Ortega e, soprattutto, c'è stato il ritorno al successo dopo un digiuno che durava dal 10 luglio (vittoria a Valencia) delle ex n.1 Salazar-Triay. Insomma, equilibrio sembra la parola chiave del momento, ma 9 tornei di fila possono stravolgere ancora tutto. Piatto ricchissimo quindi per voi che, grazie a Sky Sport, non perderete neanche una bandeja. Appuntamento da venerdì 21 a domenica 23 ottobre live su Sky Sport Tennis e Sky Sport Action.