Berrettini: "Mi faccio male perché spingo al 110%"

Il tennista romano spiega quali sono le sue condizioni in un'intervista rilasciata al Corriere dello Sport: "Il piede è ancora un po' dolorante, ma stringo i denti e sto facendo di tutto per essere in campo a Parigi-Bercy la prossima settimana"

Dopo il forfait all'ATP 500 di Vienna, Matteo Berrettini punta al Masters 1000 di Parigi Bercy. Il tennista romano, costretto a fermarsi a causa di un infortunio al piede sinistro, ha parlato del suo momento in un'intervista al Corriere dello Sport. "Fondamentalmente quello che facciamo noi tennisti è portare mente e corpo al limite, fin da bambino mi sono fatto male spasso perché spingevo sempre al 110%". E ancora: "Si sa che lo sport a questi livelli non è il massimo per il corpo umano. In più viaggiamo tanto e spesso in condizioni diverse. Insomma, infortunarsi è fisiologico. Ma è difficile andare a trovare qualcosa che non c'è: non voglio fissarmi su certi aspetti".