Parigi Bercy, il sorteggio di Sinner e Berrettini

Sarà complicata, la strada di Jannik Sinner e Matteo Berrettini, al Master di Parigi Bercy. È stato infatti svelato il tabellone del torneo, ultimo 1000 della stagione, che vedrà al via, oltre a Sinner e Berrettini, anche l’altro italiano Musetti. Proprio Musetti, fresco vincitore dell’Atp 250 di Napoli se la vedrà con il croato Marin Cilic, numero 16 del ranking. Peggio è andata agli altri due italiani, che debutteranno sì con due qualificati ma sulla loro strada, in un eventuale ottavo, troveranno due avversari durissimi. Per Sinner, appena eliminato a Vienna da Medvedev, agli ottavi ci sarebbe l’ostacolo Novak Djokovic. Per Berrettini, l’eventuale ottavo riserverebbe la sfida con il numero uno del mondo Carlos Alcaraz. Al torneo sono iscritti anche Lorenzo Sonego e Fabio Fognini, che devono però giocare le qualificazioni.