La reazione del circuito

Il video - che in pochi giorni ha superato il milione e mezzo di visualizzazioni - ha scioccato il mondo del tennis. Judy Murray, mamma di Andy ed ex capitano della Gran Bretagna in Fed Cup, ha chiesto l'intervento dell'ITF e della WTA; Patrick Mouratoglou, ex allenatore di Serena Williams e ora coach della giovane Holger Rune, condannato fermamente "ogni genere di abuso sui minori, dentro e fuori dal campo". La spagnola Paula Badosa, n. 12 al mondo, invece ha chiesto sui social aiuto per rintracciare la ragazza in modo da poterle dare il suo supporto.