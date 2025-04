Paolini fuori al 3° turno: Sakkari domina 6-2, 6-1

Jasmine Paolini esce di scena al 3° turno del Wta 1000 di Madrid: la testa di serie numero 6 incappa in una giornata negativa e viene dominata dalla greca Maria Sakkari, 82 del ranking, che si impone con i parziali di 6-2, 6-1. Il torneo in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

Jasmine Paolini saluta Madrid . La sesta testa di serie del seeding è andata a sbattere contro una versione extra lusso di Maria Sakkari , n.82 del ranking, già semifinalista nel Wta 1000 madrileno nel 2023, che ha letteralmente dominato il match con i parziali di 6-2, 6-1 in un'ora e venti. Troppo fallosa l'azzurra (39% di punti vinti con la prima, 43% con la seconda), mai in partita contro una Sakkari 'old style' e praticamente perfetta. Jas si ferma dunque al 3° turno , non riuscendo così a migliorare il suo miglior risultato a Madrid che restano gli ottavi di dodici mesi fa.

La cronaca del match

Avvio bloccato da parte di Jasmine, che dopo aver annullato due palle break in avvio, perde la battuta nel turno seguente ed è costretta a inseguire (1-3). Sakkari si prende un altro break di vantaggio (1-4), Paolini sembra avere un sussulto recuperandone uno, ma complici i troppi errori, si ritrova ancora sotto 2-5. La greca chiude 6-2 in un set dominato 43 punti a 28. L'azzurra si ritrova subito sotto di un break anche in avvio di secondo parziale, perde ancora la battuta nel quinto game (1-4) e nel settimo contro una Sakkari dominante: finisce in appena 81'. Per Jasmine ora testa agli Internazionali d'Italia.