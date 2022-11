Sfida già cruciale per Nadal che deve reagire dopo il ko all'esordio contro Fritz. Cerca la prima vittoria a Torino anche Auger-Aliassime che in carriera non hai mai battuto il mancino di Manacor. L'incontro è in diretta alle 14 su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e in streaming su NOW. Sul nostro liveblog cronaca e aggiornamenti

ATP FINALS SU SKY: LA GUIDA TV