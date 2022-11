Il messaggio di Nole ai figli Stefan e Tara, presenti nel box al Pala Alpitour con la moglie Jelena, dopo la vittoria in semifinale contro Fritz: "Non vedo spesso tutta la mia famiglia nel mio angolo. Spero che i miei figli siano coscienti di ciò che accade, sorridono sempre e questo mi da forza per giocare bene"

Alle ATP Finals di Torino, Nole Djokovic sta contando sul sostegno di due tifosi speciali nel suo box insieme alla moglie Jelena: i figli Stefan e Tara, rispettivamente di 8 e 5 anni. Loro sono stati i primi ad esultare alla vittoria del padre in semifinale contro Taylor Fritz, al termine di un incontro molto equilibrato. "Loro mi danno gioia ed energia" ha detto Djokovic che ha rivolto un dolce messaggio ai piccoli Stefan e Tara: "Non ci sono molti momenti di vedere i miei figli insieme a mia moglie nel box, spero siano coscienti di ciò che sta accadendo. Loro sorridono sempre e questo mi dà forza per giocare bene". Djokovic ha poi abbracciato i figli prima di lasciare il campo in cui tornerà domenica alle 19 per la finale.