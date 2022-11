"Le presenze totali di spettatori paganti a ieri sera erano 155mila e 75, stasera si dovrebbe arrivare a 156 mila, oltre le nostre previsioni". Questi i primi numeri delle Nitto Atp Finals di Torino illustrati dal presidente della Fit Angelo Binaghi nella conferenza stampa di chiusura della competizione. "Il fatturato totale della biglietteria è stato di 15 milioni 48mila euro - ha aggiunto -, praticamente equivalente agli Internazionali d'Italia. Il 38% dei biglietti paganti sono stati acquistati dall'estero, il 37% da fuori regione e il 25% da piemontesi".

Un dato, quello sui biglietti "che vogliamo far crescere ancora - ha precisato Binaghi - con una drastica riduzione dei biglietti omaggio. Inoltre riapriremo immediatamente la biglietteria ed estenderemo alle Finals lo sconto del 20% per i tesserati previsto per le altre manifestazioni". Binaghi ha poi sottolineato che "dalle nostre prime stime, i 15 milioni concessi dal Governo per organizzare le Finals si sono tramutati in almeno 35 milioni di tasse pagate e hanno generato un indotto sicuramente superiore a quello del 2021, pari a 77 milioni".