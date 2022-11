Finali Coppa Davis: il calendario delle partite

Iniziano oggi le Finali di Coppa Davis a Malaga con la sfida tra l'Australia e l'Olanda. L'Italia capitanata da Filippo Volandri sarà impegnata giovedì alle 10 contro gli Stati Uniti. La Davis Cup è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

Si alza il sipario sulle finali di Coppa Davis. Da oggi fino a domenica i riflettori saranno puntati su Malaga dove andrà in scena la Final 8 con l'Italia tra le protagoniste attese. Gli azzurri, senza Sinner e Berrettini, scenderanno in campo giovedì alle 10 contro gli Stati Uniti di Fritz e Tiafoe. In caso di passaggio del turno, l'Italia affronterebbe in semifinale o la Germania o il Canada. Il programma, però, si aprirà oggi con Australia-Olanda. Tutte le sfide sono in diretta su Sky sport e in streaming su NOW.