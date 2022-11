coppa davis

L'Italia affronta sabato il Canada con l'obiettivo di tornare a giocare una finale di Coppa Davis dopo ben 24 anni. Due i precedenti, che sorridono ai nordamericani. Ecco una guida per arrivare preparati al match che il tennis azzurro aspettava da tempo. Italia-Canada in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e in streaming su NOW dalle 13 ITALIA IN DAVIS: STORIA E RISULTATI - L'ALBO D'ORO